شكرا لقرائتكم خبر أمطار جازان تشل حركة السير.. والعثور على غريق في وادي بيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثر على جثة مواطن يبلغ من العمر 20 عاما أمس غرق جراء الأمطار بوادي بيض في قرية منشبة بمحافظة الدرب في منطقة جازان من قبل المواطنين، بعد عمليات بحث استمرت لمدة يومين شاركت فيها فرق تطوعية ومواطنون.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي أن فرق الدفاع المدني بالدرب باشرت حادثة فقدان مواطن في وادي بيض بمحافظة الدرب منذ مساء الثلاثاء الماضي انتهت أعمال البحث وتمشيط الوادي فجر أمس بعد استمرارها لمدة يومين، وذلك بالعثور على جثمان المفقود من قبل المواطنين وهو بحالة غرق طافيا على الماء.

وبالتفصيل أفاد الغامدي بأنه في مساء الثلاثاء الماضي تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر 20 عاما في وادي بيض بقرية منشبة بمحافظة الدرب، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف والآليات اللازمة للموقع، وفور الوصول للموقع نفذت خطة البحث عنه في الوادي، وذلك عن طريق انتشار فرق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي إلا أنه لم يعثر عليه الأربعاء، وعثر عليه المواطنون فجر أمس طافيا على الماء ونقله ذووه للمستشفى وقام الدفاع المدني بتسليمه لجهة الاختصاص بعد انتهاء الحالة .

وشهدت محافظات أبو عريش، الدرب، أحد المسارحة، الدائر، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، فرسان، فيفا، وهروب، هطول أمطار أمس تراوحت بين متوسطة وغزيرة بجانب أتربة مثارة، مما أدى لعرقلة حركة السير في مواقع متعددة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارا مبكرا منذ الـ12 ظهرا أمس الأول، مشيرة إلى استمرار الحالة المطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

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من جانبها كثفت بلدية مركز الشقيق التابعة لمحافظة الدرب ممثلة بإدارة الكوارث والأزمات أعمالها الميدانية في قرى المركز لإزالة مخلفات الأمطار التي يشهدها المركز وعموم المنطقة.

وأوضح رئيس البلدية المكلف هادي عتودي، أن البلدية تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات بمركز الشقيق، إلى جانب مباشرتها لعدد من بلاغات المواطنين.

فيما واصلت بلدية مركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش ممثلة بإدارة الكوارث والأزمات أعمالها الميدانية في قرى المركز لمواجهة موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وأوضح رئيس البلدية مفرح الألمعي أن البلدية تكثف جهودها بكامل طاقتها في نزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات بمركز وادي جازان، إلى جانب ردم وتحسين طريق الحزام الشرقي بقرية البديع والقرفي، تمهيدا لسفلتته خلال الأيام القليلة المقبلة.