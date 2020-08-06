شكرا لقرائتكم خبر بتوجيهات خادم الحرمين.. المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيهات خادم الحرمين..
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