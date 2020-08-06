شكرا لقرائتكم خبر بتوجيهات خادم الحرمين.. المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق، إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، أعلنت وزارة الخارجية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة. إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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