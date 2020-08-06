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إعادة فتح طريق جبل الكر بالهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار

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محمد بن مسعود - الدمام - يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدها الهدا التابع لمحافظة الطائف.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 08:47 PM

يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة

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إعادة فتح طريق جبل الكر بالهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار
سعود الدعجاني

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدها الهدا التابع لمحافظة الطائف.

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المصدر : الخليج 365

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