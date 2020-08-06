، بالصور.. أمطار مكة تسقط سقالات واجهة مركز تجاري وتضرر عدة سيارات ،

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تسببت الأمطار التي هطلت اليوم، على أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة، في سقوط سقالات كانت مثبتة على واجهة مركز تجاري شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة، ما نتج عنها تضرر عدد من المركبات التي كانت تقف بجوار المركز التجاري.
وفي التفاصيل كما حصلت عليها "الخليج 365" فإن سقالات كانت مثبتة على واجهة مركز تجاري شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة؛ سقطت على عدد من المركبات بفعل الأمطار التي هطلت عصر اليوم على العاصمة المقدسة.
وأشارت المعلومات إلى أن الأضرار اقتصرت فقط على المركبات التي كانت بجوار المركز التجاري، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع عند تلقيها البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.
وكانت أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة شهدت عصر اليوم، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على الأحياء الشرقية والجنوبية.
بالصور.. أمطار مكة تسقط سقالات واجهة مركز تجاري وتضرر عدة سياراتعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-08-06
تسببت الأمطار التي هطلت اليوم، على أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة، في سقوط سقالات كانت مثبتة على واجهة مركز تجاري شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة، ما نتج عنها تضرر عدد من المركبات التي كانت تقف بجوار المركز التجاري.
وفي التفاصيل كما حصلت عليها "الخليج 365" فإن سقالات كانت مثبتة على واجهة مركز تجاري شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة؛ سقطت على عدد من المركبات بفعل الأمطار التي هطلت عصر اليوم على العاصمة المقدسة.
وأشارت المعلومات إلى أن الأضرار اقتصرت فقط على المركبات التي كانت بجوار المركز التجاري، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع عند تلقيها البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.
وكانت أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة شهدت عصر اليوم، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على الأحياء الشرقية والجنوبية.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
07:37 PM
فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع عند تلقيها البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة
تسببت الأمطار التي هطلت اليوم، على أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة، في سقوط سقالات كانت مثبتة على واجهة مركز تجاري شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة، ما نتج عنها تضرر عدد من المركبات التي كانت تقف بجوار المركز التجاري.
وفي التفاصيل كما حصلت عليها "الخليج 365" فإن سقالات كانت مثبتة على واجهة مركز تجاري شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة؛ سقطت على عدد من المركبات بفعل الأمطار التي هطلت عصر اليوم على العاصمة المقدسة.
وأشارت المعلومات إلى أن الأضرار اقتصرت فقط على المركبات التي كانت بجوار المركز التجاري، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع عند تلقيها البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.
وكانت أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة شهدت عصر اليوم، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على الأحياء الشرقية والجنوبية.
، بالصور.. أمطار مكة تسقط سقالات واجهة مركز تجاري وتضرر عدة سيارات ،
المصدر : الخليج 365
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