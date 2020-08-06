إصابة الأمير الوليد بن بدر بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن إصابة الأمير الوليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن إصابة الأمير الوليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال الأمير سطام في تغريدة له عبر "تويتر " : " أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية " .

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