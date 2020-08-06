شكرا لمتابعة خبر عن تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام للطلاب في الجامعات الكندية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أقدمت بروفيسورة في جامعة سايمون فريزر الكندية، على خطوة لافتة للأنظار ألا وهي تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام لطلابها كحالة فريدة في إدارة أخطار الوباء بالعمل.

ومن جهته، أوضح طموقع التواصل الحكومي في تغريدة عبر موقع " تويتر "، أن نجاح حج هذا العام دفع بروفيسورة في جامعة سايمون فريزر الكندية، إلى تدريس طلابها الحج كحالة ناجحة في إدارة مخاطر الوباء بالعمل الجماعي.

وأبانت المتخصصة في العلوم الصحية بجامعة " سایمون فریزر " الكندية في تغريدة عبر حسابها في موقع " تويتر " أنها تدرس طلابها حج هذا العام؛ كونها حالة تبرز ضرورة إدارة المخاطر بالعمل الجماعي.

ونشرت البروفيسورة مقطع فيديو يظهر فيه اصطفاف حجاج بيت الله الحرام متباعدين في أثناء طوافهم طواف الوداع.