اخبار السعوديه

تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام للطلاب في الجامعات الكندية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام للطلاب في الجامعات الكندية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أقدمت بروفيسورة في جامعة سايمون فريزر الكندية، على خطوة لافتة للأنظار ألا وهي تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام لطلابها كحالة فريدة في إدارة أخطار الوباء بالعمل.

ومن جهته، أوضح  طموقع التواصل الحكومي في تغريدة عبر موقع " تويتر "، أن نجاح حج هذا العام دفع بروفيسورة في جامعة سايمون فريزر الكندية، إلى تدريس طلابها الحج كحالة ناجحة في إدارة مخاطر الوباء بالعمل الجماعي.

وأبانت المتخصصة في العلوم الصحية بجامعة " سایمون فریزر " الكندية في تغريدة عبر حسابها في موقع " تويتر "  أنها تدرس طلابها حج هذا العام؛ كونها حالة تبرز ضرورة إدارة المخاطر بالعمل الجماعي.

ونشرت البروفيسورة مقطع فيديو يظهر فيه اصطفاف حجاج بيت الله الحرام متباعدين في أثناء طوافهم طواف الوداع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام للطلاب في الجامعات الكندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا