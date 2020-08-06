بالفيديو.. سيارة تخترق بشكل غريب مياه البحر في الدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): وثقت مقاطع فيديو متداولة قائد سيارة وهو يدخل بسيارته في مياه البحر في الدمام، في واقعة أثارت استغراب الكثيرين. وثقت مقاطع فيديو متداولة قائد سيارة وهو يدخل بسيارته في مياه البحر في الدمام، في واقعة أثارت استغراب الكثيرين. وظهرت السيارة وهى تسير باتجاه المياه، وبعد لحظات غطت المياه جزء كبير منها. وأثارت تلك الواقعة العديد من التساؤلات بشأن السائق، حيث ذكر البعض أنه ربما سقط بالخطأ في المياه ولم يتمكن من السيطرة عليها، فيما ذكر آخرون أن السائق ربما يكون مريض أو فاقد الوعي، فيما رجح البعض أن السيارة لم تكن ملكاً للسائق، وأن الأخير حاول إغراقها انتقاما من صاحبها.

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