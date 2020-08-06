شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح حكم قص الحواجب «فيديو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حكم قص الحواجب، وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه بشأن قص شعر الحاجب. أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حكم قص الحواجب، وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه بشأن قص شعر الحاجب. وقال المطلق خلال حواره عبر قناة السعودية:" يجوز قص الحواجب والمنهي عنه النمص أي " نتفها وحلقها "، مضيفا:" لو كانت الحواجب طويلة وأخذ منها فلا بأس بذلك ". ولفت المطلق إلى أن القص غير النمص، فالنمص يزيلها تماماً أما القص فهو الأخذ منها لتبقى على وضعها المعتاد، ولهذا فقص الحواجب لا حرج منه ".

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