شاهد..الفرق بين ما تفعله المملكة وما تفعله تركيا وإيران

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الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى): عقد الإعلامي طارق الحميد، اليوم الخميس، مقارنة بين ما تفعله المملكة وما تفعله تركيا وإيران. عقد الإعلامي طارق الحميد، اليوم الخميس، مقارنة بين ما تفعله المملكة وما تفعله تركيا وإيران. وقال الحميد في برنامج " بدقة " : تأييد دولي كبير كبير تسريع اتفاق الرياض، لا مطامع للمملكة وتواجدها في اليمن لدفع خطر الميليشيات الحوثية. وأضاف : سعى المملكة لتشكيل حكومة يمنية تجمع كل الأطراف، حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن بكل مكوناته، ولا تسعى لتقسيم الدول العربية، مثل مايفعله تركيا وإيران.

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