شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مركبات تخزن المواد الغذائية بطرق غير نظامية في مدينة السيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ضبطت لجنة رفع هياكل السيارات والمعدات التالفة ببلدية الخرج اليوم ، 5 مركبات في أحد أحياء مدينة السيح ، يتم إستخدامها كمستودع لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية.

وأوضحت البلدية في بيانها أنه تم التحفظ على المركبات ومصادرة جميع المواد الغذائية وإتلافها ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.