السعودية تعلن تسيير جسر جوي إلى لبنان

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، تسيير جسر جوي إلى لبنان لمساعدة المتضررين من الانفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، مساء اليوم، إن المملكة العربية السعودية ستسير جسرا جويا إلى لبنان لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى عدد كبير من الضحايا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويأتي ذلك، عقب إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها عاجلا لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية السعودية بوقت سابق عن عزم حكومة المملكة على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.