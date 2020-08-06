قتل زوجته وشقيقه وهرب.. الجهات الأمنية تحقق مع الجاني بجريمة مكة

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة الشرائع مع مواطن بالعقد الرابع من العمر؛ إثر قيامه بقتل زوجته بسلاح أبيض «سكين» وطعنها عدة طعنات قاتلة وإطلاق النار على رأس شقيقه وإصابته بطلقة نارية قاتلة اخترقت رأسه من تحت العين اليسرى.

وكشفت مصادر لـ«عاجل» عن أن الجاني قام بقتل زوجته بسلاح أبيض «سكين» وتركها تسبح في الدماء داخل شقتها حتى فارقت الحياة.

وأوضحت المصادر أن الجاني قام بإطلاق النار على شقيقة الذي يسكن بالشقة المقابلة له بسلاح ناري واخترقت الطلقة رأسه من تحت العين اليسرى.

وتلقت غرفه العمليات الأمنية المشتركة 911 بلاغًا من زوجة القتيل تؤكد بأنها سمعت صوت سقوط وخرجت ووجدت زوجها مصاب في صالة المنزل بطلقة في رأسه وتوفي أثناء إسعافه ونقله لمستشفى الملك فيصل.

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وعند مباشرة الجهات الأمنية للحالة تم فتح باب شقة الجاني ليتم العثور على زوجته متوفاة إثر طعنات بجسدها، وهروبه من مسرح الجريمة، وجرى تتبعه وإلقاء القبض عليه على طريق مكة- الطائف طريق السيل.

وخلال التحقيقات اعترف بجريمته مؤكدًا أن السلاح المستخدم بالجريمة تم التخلص منه بمدينة الطائف، وتم التحفظ عليه رهن التوقيف والتحقيق وتتولي شرطة الشرائع والنيابة العامة بحكم الاختصاص ملف القضية.

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