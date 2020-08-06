بلدية النعيرية تُنفذ 180 زيارة إلى المنشآت الغذائية والتجارية خلال أسبوعين

صادرت 400 كيلوجرام مواد غذائية تالفة
نفذت بلدية محافظة النعيرية 180 زيارة إلى المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة خلال الأسبوعين الماضيين؛ وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحلات التجارية والغذائية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني؛ أن الزيارات الميدانية خلال الأسبوعين الماضيين شملت منشآت غذائية وتجارية ومستودعات، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن تحرير 40 مخالفة، وفرض غرامات مالية، ومصادرة أكثر من 400 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وبيَّن المهندس الرجباني أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وانتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وعدم التقيُّد باشتراطات الزي الرسمي، ووجود مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
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