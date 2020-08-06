بالصور.. انطلاق فعاليات اجتماع طب العيون الافتراضي 2020 بالرياض

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات اجتماع طب العيون الافتراضي 2020 بالرياض، والذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود.

ورحب الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد للعيون بالحضور: «مرحبًا بكم بالاجتماع الافتراضي السعودي لطب العيون لعام ٢٠٢٠م، والذي يعتبر اجتماعًا مشتركًا لكل من الندوة السنوية لمستشفى الملك خالد لطب العيون في دورتها السابعة والثلاثين والاجتماع العلمي لجمعية طب العيون السعودية في دورته الثانية والثلاثين؛ حيث تقوم المستشفى بدور كبير في تنظيم الاجتماعات العالمية لطب العيون في السعودية منذ عام ١٩٨٢م».

وأشار إلى أن للمستشفى تاريخًا طويلًا من الامتياز والتأثير في مجال الرعاية الطبية للعيون؛ فمنذ تأسيسها، تدرب فيها أكثر من ٨١% من استشاريي العيون بالسعودية و٣٨ طبيب عيون من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مطلع العام ٢٠١٩م، نال المستشفى على إعادة الاعتماد المؤسسي لبرنامج الإقامة من المجلس الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي العالمي (ACGME-I)، بالإضافة إلى الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وفي أواخر العام ٢٠١٩م، أصبح المستشفى أول مؤسسة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تستخدم مستحضر لوكستورنا (luxturna) العلاج الجيني لعلاج ضمور الشبكية والناتج عن عيب في جين RPE65، وهذا جزء من خطة المستشفى للتوسع في نطاق الخدمات المقدمة لعلاج الأمراض الخلقية والوراثية.

كما أطلق المستشفى البرنامج الوطني لعلاج أمراض الشبكية الخداجي(ROP) والذي يهدف للحفاظ على بصر أكثر من ٤٠٠ طفل خديج سنويًا.

وأشار إلى كون مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤسسة رائدة في مجال الأبحاث بالمنطقة وفقًا لعدد الأوراق البحثية في مجال طب العيون والتي نشرت في المجلات العلمية المصنفة، وبلغ إجمالي المشاريع المسلمة ١١٧ مشروعًا و٧٣ مقالة منشورة خلال العام ٢٠١٩م.

وكانت آخر إنجازات المستشفى هو الحصول على تصنيف المستوى السابع لنظم اعتماد الملف الصحي الالكتروني (HIMSS Stage 7)؛ حيث يعتمد على تصنيف السجلات الطبية الإلكترونية وتقييم خصائص السلامة المتقدمة والشاملة للمعلومات الطبية، كما يصنف المستشفى الأول بمنطقة الشرق الأوسط والتاسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يحقق المستوى السابع في العام 2017م، وهو على أهبة الاستعداد فيما يتعلق بالرعاية الطبية المباشرة للمرضى.

ويسعى المستشفى لتطبيق رؤية المملكة 2030؛ حيث أن دوره كبير في تطوير الرعاية المقدمة في مجال طب العيون على المستوى الوطني ونأمل أن يصل تأثيرنا على المستوى الإقليمي، ويعود الشكر الكبير إلى التفاني المخلص والعمل الجاد والالتزام الذي قدمه فريق العمل، وسيستمر المستشفى ليكون موطنًا لكل أطباء العيون بالسعودية والمنطقة؛ فخدماتنا وخبراتنا في متناول يد للجميع.

واختتم حديثه قائلا: «كما كان هدفنا من هذا الاجتماع الافتراضي هو تنظيم برنامج علمي شامل ومواكب للتطور، بالتعاون مع زملائنا بكل من الجمعية السعودية لطب العيون وجامعة الملك سعود، نقدم جزيل الشكر والامتنان لكل فرد ساهم وعمل دون كلل خلف الكواليس لإنجاح هذا الاجتماع».

كما رحب الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الجمعية السعودية لطب العيون بالحضور بكلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية السعودية لطب العيون- الأطباء والطبيبات وإخصائيي وإخصائيات البصريات- والضيوف.

وقال في كلمته: «يسرني أن يواكب هذا الاجتماع كلا من (الاجتماع العلمي السنوي الـ32 للجمعية السعودية لطب العيون)، و(الندوة الـ 37 لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون)، بمشاركة قسم طب العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، مع نخبة من الأساتذة الأطباء والطبيبات من الجامعات والمستشفيات السعودية ومن الدول الشقيقة والصديقة. الذي يستضيف (13) من الأساتذة الأطباء الزائرين من مختلف دول العالم، وهذه الجهود العلمية ضمن رؤية المملكة 2030».

وأضاف أن هذا اللقاء العلمي الافتراضي يأتي في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة لجائحة كورونا التي عطلت كثيرًا من مظاهر الحياة الطبيعية، إلا أن إقامة هذا اللقاء بهذه الصورة الافتراضية يأتي تأكيدًا لحرص الجمعية والجهات المشاركة معها على أهمية تخطي الصعاب واستغلال الفرص لاستمرار التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات بين العاملين في مجال طب وجراحة العيون.

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ويستعرض هذا الاجتماع الافتراضي أهم التطورات الجديدة في تخصصات طب وجراحة العيون والبصريات ومكافحة الإعاقة البصرية، ويشارك فيه أعضاء الجمعية وعدد كبير من المشاركين والمتابعين، بمشاركة من شركات طبية دولية ووطنية بالمعرض الطبي الافتراضي المصاحب لهذا الاجتماع العلمي المتخصص.

واختتم حديثه قائلا: «إنّنى باسم كافة المشاركين أرفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يقدمانه لرعاية الطب بشكل عام وطب وجراحة العيون بشكل خاص وللمكانة المتميزة للمملكة دوليًّا وإقليميًّا في كل ما يتعلق بطب وجراحة العيون وتشجيع القدرات والخبرات المتميزة للأطباء والطبيبات وإخصائيي وأخصائيات البصريات السعوديين، ولا يفوتني أن أرفع الشكر والامتنان للأمير أحمد بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية على التوجهات السديدة ولرعايته ودعمه اللامتناهي للجمعية السعودية لطب العيون منذ تأسيسها وحتى الآن».

كما شكر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لدعمه لطب وجراحة العيون، اللجان وجميع من عمل لإنجاح هذا الاجتماع الافتراضي متمني للمشاركين التوفيق الدائم.

ويصاحب الاجتماع العلمي المعرض الدولي لطب وجراحة العيون الافتراضي طوال أيامه الاجتماع العلمي، وتشارك فيه الشركات الطبية الكبرى المتخصصة في الأجهزة والمعدات والأدوية والنظارات والعدسات وتعرض فيه أحدث منتجاتها.

يذكر أنه قد منحت العديد من الجوائز خلال هذا الاجتماع؛ حيث أعلنت الجمعية عن منح درع الجمعية السعودية لطب العيون لعام2020، الذي يعتبر من أرقى جوائزها، والذي تمنحه فقط لأحد أعضائها من أطباء العيون السعوديين من ذوي العطاء الأكثر تميزًا والأبقى تأثيرا في مسيرة تطور طب العيون السعودي، إلى الدكتور طلال بن صديق فاضل، تقديرا لما قدمه من جهود متواصلة لدعم مجالات التعليم الطبي المستمر ولتاريخه الحافل بالريادة، في تطوير وتعزيز برامج الزمالة والتدريب في تخصصات طب وجراحة العيون.

بينما منح درع الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز لمكافحة العمى، إلى البروفيسور فرهاد حافظي مقدم المحاضرة الرئيسة الخاصة بـ«درع الأمير عبد العزيز بن أحمد لمكافحة العمى» في موضوع القرنية المخروطية من الوقاية إلى التأهيل البصري، علمًا بأن الأستاذ الدكتور فرهاد حافظي هو أستاذ بكلية الطب، جامعة جنيف وقائد المجموعة في مختبر بيولوجيا الخلية العينية بجامعة زيوريخ، كما أنه مدير معهد إلزا بزيورخ وسويسرا، أستاذ طب وجراحة العيون الإكلينيكي، بكلية كيك للطب، جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ زائر بكلية الطب جامعة ونزهو الطبية في ونزهو بسويسرا.

كما منحت الجمعية درع أخصائي البصريات المتميز، والذي تمنحه سنويًا لأحد إخصائيي البصريات السعوديين، من ذوي العطاء الأكثر تميزا وتأثيرا في تعزيز هذا التخصص وخدمة تطور طب العيون السعودي، إلى أخصائي أول البصريات محمد بن صالح البلوي، رئيس قسم البصريات بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك تقديرًا لما قدمه من جهود في مجال التعليم الطبي المستمر وفي نشاطات التثقيف والتوعية والخدمة المجتمعية.

بينما قدم الدكتور روبرت ماكلارين، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة أكسفورد، استشاري زميل جراحة الشبكية والجسم الزجاجي فيكلية ميرتون، (المملكة المتحدة)، محاضرة الملك خالد التذكارية.

ومنحت الجمعية السعودية لطب العيون (ميدالية المحاضرة الذهبية) إلى الأستاذ الزائر ديون باريداينس وموضوعها حول (التهابات العين غير المعدية)، والطبيب الزائر هو حامل للدكتوراه ويعمل في قسم جراحة العيون، بتخصص الجهاز الدمعي، وطب وجراحة العيون، بروتردام (هولندا).

فيما كرمت اللجان المنظمة الرعاة للمعرض الطبي؛ حيث منح درع الراعي الرئيس للمعرض إلى شركة (نوفارتيس)، يليها الدرع البلاتيني لكل من الشركات: أميكو، البصر للمستلزمات الطبية، أوساس الطبية، ميديكالز انترناشيونال، سانتين، فضلًا عن تكريمالشركات المشاركة (مونديافارما، مجموعة باشة الطبية، أليرجان).

ودعت اللجان المنظمة المشاركين والضيوف لزيارة أجنحة المعرض الافتراضي والتواصل مع ممثلي الشركات الموجودين في أجنحتهم الافتراضية طيلة أيام الاجتماع العلمي.

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