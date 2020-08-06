«الصحة» تعلن حصيلة تفصيلية لحالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدرت مدينة الهفوف قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 209 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ من بين 1775 حالة تعافٍ، وذلك من أصل 247089 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 123 حالة، 99 في مكة المكرمة، 88 في الطائف، 83 في خميس مشيط، 83 في المبرز، 77 في الدمام، 55 في المدينة المنورة، 52 في بريدة، 48 في جدة، 44 في نجران، 4 شرورة، 34 في جازان، 30 في صامطة، 26 في تبوك، 25 في أحد المسارحة، 24 في الحرجة، 24 في القطيف، 24 في بلجرشي، 24 في حفر الباطن، 24 في وادي الدواسر، 22 في ينبع، 2 حائل، 15 في سبت العلاية، 15 في قلوة، 14 في أبها، 13 في الخبر وبيشة والظهران ورجال المع وبللسمر، 11 خليص، 10 في عرعر والمجمعة وأبو عريش والجبيل والبدائع وبقعاء وساجر، 9 في أحد رفيدة والقوز وبني حسن و8 في عفيف.

كما تعافى 8 في تبالة وعيون الجواء وظهران الجنوب وتثليث والليث والنعيرية، 7 في الدوادمي وسراة عبيدة والغزاله ورياض الخبراء والحجرة وقرية العليا ورأس تنورة، 6 في العيدابي وسكاكا وبقيق والمجاردة والمذنب والجفر والبشائر، 5 في الشنان والعقيق والقرى، 4 في الرويضة ويدمة وضرما وصبيا والوجه وضبا، 3 في رفائع الجمش وبارق وشواق والرس والعيون والنماص والمظيلف والخرج.

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وتعافت حالتان في كل من (الدائر، عريعرة، البرك، رابغ، المندق، رنية، البدع، القريات، الحناكية، مهد الذهب، حوطة بني تميم، بيش، تربة، حقل، دومة الجندل، ضمد، فيفا، الصفير) وحالة تعافٍ واحدة في (الأسياح، بطحاء، الطوال، خباش ثول، سميراء، المضة، العارضة، الدرب، الباحة، الدلم، الزلفي، عنيزة، مليجة، القحمة، محايل، نمرة، الكامل، الحائط، السليمي، المخواة، القيصومة، صفوى، حريملاء، الحريق، أملج، رفحا، شقراء، تمير، البكيرية، أضم، السحن).

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 284226، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 247089، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3055 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة، و1775 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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