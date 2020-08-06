وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية مع رئيس الوزراء السوداني

واستعرضا العلاقات بين البلدين الشقيقين
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا برئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك.
وتمَّ خلال الاتصال بحثُ العلاقات بين البلدَين الشقيقَين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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