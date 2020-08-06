ضبط 5 مركبات تُستَخدم لتخزن المواد الغذائية بطرق مخالفة في السيح

القوات صادرت محتوياتها وأتلفتها..
ضبطت لجنة رفع هياكل السيارات والمعدات التالفة ببلدية الخرج اليوم، 5 مركبات في أحد أحياء مدينة السيح، يتم استخدامها كمستودع لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.
وأوضحت البلدية في بيانها أنه تم التحفظ على المركبات ومصادرة جميع المواد الغذائية وإتلافها، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
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