إزالة تعديات بمساحة 8700 متر مربع في ذهبان

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء، أزالت بلدية ذهبان الفرعية وبمشاركة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي وشرطة البلدية تعديات على مساحة إجمالية بلغت 8700م2، شكلت تعديات عشوائية شمال غرب حي الرياض.
وأوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وبمشاركة الجهات المعنية أزال جميع الإحداثات والتعديات والتي شملت "أحواش" كما أبانت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.
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