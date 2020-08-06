وبالتفاصيل أفاد العقيد الغامدي بأنه في مساء يوم الثلاثاء الماضي تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن فقدان مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً في وادي بيض بقرية منشبة بمحافظة الدرب وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف والآليات اللازمة للموقع وفور الوصول للموقع نفذت خطة البحث عنه في وادي بيض وذلك عن طريق انتشار فرق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي إلا أنه لم يعثر عليه يوم الأربعاء ، وقد عثر المواطنون فجر هذا اليوم الخميس على المفقود متوفياً غرقا طافياً على الماء ونقله ذووه للمستشفى وقام الدفاع المدني بتسليمه لجهة الاختصاص بعد انتهاء الحالة .
ويقدم الدفاع المدني خالص العزاء لذوي المتوفي والدعاء بالرحمة والمغفرة له، مجدداً التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسباحة فيها، متمنيا السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مفقود وادي بيض متوفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.