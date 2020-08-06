

بيروت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 255 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8073 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1974، سجل عدد الوفيات جرّاء الفيروس 70 إذ تمّ تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات ال٢٤ المنصرمة.

// انتهى //

19:41ت م

0131



بيروت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 251 ضمن المُقيمين، و 4 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5672 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8073 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1974، سجل عدد الوفيات جرّاء الفيروس 70 إذ تمّ تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات ال٢٤ المنصرمة.// انتهى //19:41ت م0131

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.