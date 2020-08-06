السعودية اليوم / المكسيك تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد



مكسيكو سيتي 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

أعلنت المكسيك اليوم ارتفاع الإصابات بفيروس

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 49 ألفا و698، بينما تعافى من الفيروس 361 ألفا و764 مريضاً.

// انتهى //

19:33ت م

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مكسيكو سيتي 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلنت المكسيك اليوم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل إلى 456 ألفا و100 إصابة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 49 ألفا و698، بينما تعافى من الفيروس 361 ألفا و764 مريضاً.// انتهى //19:33ت م0127

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