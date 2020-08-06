السعودية اليوم / الأمم المتحدة : 50 ألف شخص تضرروا جراء فيضانات السودان



الخرطوم 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الأمم المتحدة، تضرر 50 ألف شخص على الأقل، جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع في أجزاء كبيرة من السودان.

وقال مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية –أوتشا- إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة على السودان، سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارًا طالت المنازل والبنى

التحتية في 14 من 18 ولاية في البلاد.

ونقلت الأمم المتحدة عن مفوضية العون الإنساني السودانية، أن “50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولى، لكن الرقم مرجح للارتفاع.

// انتهى //

19:27ت م

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