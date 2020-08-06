السعودية اليوم / السنغال تطلب مساعدة الجيش والداخلية لمواجهة كورونا



دكار 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

طلبت الحكومة السنغالية اليوم، من وزارة الداخلية، وقوات الجيش المساعدة في الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئيس السنغالي، ماكي سال، عقب رئاسته اجتماعًا لمجلس الوزراء، أوضح فيه أن البلاد بصدد اتباع طريقة جديدة لمواجهة الفيروس.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 10 آلاف و538 حالة بعد تسجيل 106 حالات خلال الـ24 ساعة المنقضية.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 218 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، أما عدد المتعافين فارتفع إلى 6 آلاف و988 بعد تعافي 68 شخصًا خلال 24 ساعة، ولا زال هناك 3331 شخصًا يخضعون للعلاج.

وكان الرئيس السنغالي، قد خفف من القيود المفروضة لمواجهة الفيروس، في شهر يوليو الماضي.

// انتهى //

19:07ت م

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دكار 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسطلبت الحكومة السنغالية اليوم، من وزارة الداخلية، وقوات الجيش المساعدة في الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك في بيان صدر عن الرئيس السنغالي، ماكي سال، عقب رئاسته اجتماعًا لمجلس الوزراء، أوضح فيه أن البلاد بصدد اتباع طريقة جديدة لمواجهة الفيروس.من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 10 آلاف و538 حالة بعد تسجيل 106 حالات خلال الـ24 ساعة المنقضية.فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 218 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، أما عدد المتعافين فارتفع إلى 6 آلاف و988 بعد تعافي 68 شخصًا خلال 24 ساعة، ولا زال هناك 3331 شخصًا يخضعون للعلاج.وكان الرئيس السنغالي، قد خفف من القيود المفروضة لمواجهة الفيروس، في شهر يوليو الماضي.// انتهى //19:07ت م0115

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