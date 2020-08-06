السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يوجه فرق التطوع بالتعاون مع القطاعات لتطبيق الإجراءات الوقائية في المهرجانات الزراعية المقامة بالمنطقة



بريدة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, فرق التطوع المتخصصة والعامة بالتعاون مع القطاع الصحي والزراعي, لتطبيق جميع الاحترازات الوقائية في المهرجانات الزراعية التي ستقام بالمنطقة، وتفعيل دورهم في هذا المجال.

وقال سموه : "إن من الأهمية تفعيل دور جميع الفرق التطوعية المتخصصة والعامة بالمنطقة للوصول إلى التطلعات تجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في المهرجانات الزراعية المقامة بالمنطقة, كون ذلك يأتي تعزيزاً لمبدأ التعاون بين الفرق التطوعية والقطاعات ذات العلاقة المساهمة في إقامة المهرجانات الزراعية بالمنطقة".

وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن الوطن يعتز بأبنائه ويقوى بهم ويحقق ريادته في التطور والتقدم بين الأمم, مشدداً على أهمية تفعيل دور الفرق التطوعية المتخصصة والعامة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية في المهرجانات الزراعية, كون ذلك يأتي تطبيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تعزيز تنمية العمل التطوعي, والوصول إلى تحقق روابط التطوع بالمنطقة أهدافها النبيلة التي أنشئت من أجلها, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

19:04ت م

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