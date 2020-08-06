حسين الجسمي يتلقى مساندة بعد التنمر من لجان الإخوان الإرهابية

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تلقى الفنان الإماراتي حسين الجسمي المزيد من الدعم والمساندة من فنانين ومشاهير عرب بعد التنمر الذي تعرض له من خلايا تنظيم الحمدين وفلول تنظيم الإخوان الإرهابي عقب تغريدته في حب لبنان قبل يومين من تفجير مرفأ بيروت.

إبداع حسين الجسمي تعدى حدود الخليج

الكاتبة والإعلامية تغريد الطاسان قالت: مؤسف ما يداوله البعض من باب الاستظراف في حق الفنان حسين الجسمي صاحب الإحساس المرهف والأخلاق الرفيعة والشخصية المميزة والفن الراقي الذي تعدى حدود الخليج.

وتابعت الطاسان، ونقول له:

شوف الجبل واقف ولا هزته ريح

شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح

أنت الجبل في عزتك وفي وقوفك

والبدر من طولك توسد كتوفك

حملة تنمر من الخونة

ومن مصر قالت عفاف عبدالوهاب: “حسين الجسمي يتعرض للتنمر من الخونة.. فهو فنان من أطيب ما خلق الله وأطهر قلبٍ في زمنٍ كله نفاق وخداع وتزلف وكذب وافتراء يحب وطنه العربي من المحيط إلى الخليج”.

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وقال مغرد مصري آخر: “الفنان الجسمي ذو الدم والقلب العربي الأصيل طول عمره محب لكل البلدان العربية غنّى للعراق ومصر ولبنان وكل البلدان غناءً من القلب، كل البلدان العربية منذ ١٠٠٠ سنة تعاني حروبًا ومشاكل وتطرفًا، من المعيب اليوم نعلق فشل الحكومات العربية على فنان حمل معاناة الشعوب على أكتافه”.

وقال عبدالله الدرمكي من الإمارات:

كيف أمدحك وأنت فوق كل ممدوح، وكيف أذمك وأنت فيك أصل المعاني

يا الجسمي يا طيب القلب والروح يا كريم الأصل في هذا الزمان

عسى ربي يجعلك في خير وسرور وتعيش يا حسين في دنياك هاني

يا سيدي لك مني سلام ما له حدود ولك مني يا الجسمي خير الأماني

الخلق الطيب والروح المرحة

بينما قال مصبح بن عبدالله الكعبي: “عرفنا هذا الفنان عن قُرب ولم نجد فيه إلا الخلق الطيب والروح المرحة وحب الخير للآخرين والشيم النبيلة والقيم والمبادئ، وهنا أقول إذا رُكلت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة”.

وقالت ناهد الأحمد: “الفنان حسين الجسمي يغني دومًا لكل الأوطان العربية بكل حب وكأنها وطنه الأم، له التحية والتقدير”.

وكان الجسمي تعرض للتنمر بعد تغريدة قال فيها إنه يحب لبنان حتى آخر الدنيا ما جعله مادة للتندر والسخرية والتنمر من قبل الجهلاء.

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