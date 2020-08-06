استشاري لـ”المواطن”: 8 أسباب تجبرك على تناول لترين من الماء يوميًا

2020-08-06

استشاري لـ”متابعات الخليج 365”: 8 أسباب تجبرك على تناول لترين من الماء يوميًا

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أهم نصيحة يجب اتباعها في موسم الصيف هي تناول الماء بشكل جيد يوميًا، حتى يتمكن الجسم من تلطيف الحرارة الداخلية بجانب قيام الجهاز الهضمي بجميع وظائفه الحيوية.

الماء أفضل السوائل

يقول استشاري التغذية الدكتور بدر عبدالواحد، في الصيف يزداد احتياج الجسم للسوائل وأفضل السوائل “الماء” فهو المكون الأساسي للجسم البشري، وتختلف كمية احتياج الفرد للسوائل حسب العمر، والوزن والحركة البدنية والطقس.

فكلما ازدادت حرارة الطقس احتاج الجسم إلى كمية أكبر من الماء، ومن الضروري أن يحافظ الجميع مع ارتفاع أجواء الحرارة على شرب كمية تتراوح ما بين اللترين ونصف والثلاثة لترات من الماء يوميًا لتجنب الجفاف وتجنب الشعور بالتعب والإرهاق والخمول.

يعزز الأعمال الحيوية

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن ٨ أسباب تجعل الفرد يحرص على تناول لترين ماء على الأقل يوميًا، إذ إن تناول الماء يساعد الجسم على القيام بعدة وظائف حيوية منها:

⁃ القيام بعملية الهضم، إذ إن شرب الماء بكميات كافية يحافظ على حركة الأمعاء وتجنب الإمساك وجفاف الجسم.

⁃ الوقاية من الحصوات، إذ تعمل الكلية على تصفية سوائل الجسم وطرح ما هو ضار خارجه، وحدوث الجفاف يؤدي إلى تكون الحصيات الكلوية، وتؤدي الحصيات لحدوث الإنتانات والالتهابات على مستوى الجهاز البولي.

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⁃ نضارة الجلد، فشرب الماء بشكل كافٍ يملأ خلايا الجلد ويجعل البشرة لامعة ونضرة وأكثر شبابًا.

⁃ ضبط وزن الجسم، فبدلًا من استهلاك المشروبات المصنعة الغنية بالسكريات، فإن الماء يساهم في تخفيف وزن الجسم ويحافظ عليه في حالة حيوية.

⁃ تخفيف التوتر، تناول الماء يساعد على تخفيف التوتر وجعل الدماغ في حالة استقرار ذهني.

⁃ يمنع هشاشة العظام، أثبتت الدراسات أن مياه الشرب تسهل نمو الإنزيمات التي تضمن كثافة العظام وتمنع كسور الورك بشكل فعال، كما توصل العلماء إلى أن مستويات كافية من الماء في الجسم تقلل من المخاطر المرتبطة بهشاشة العظام.

⁃ يحافظ حرارة الجسم، إذ يتكون الجسم من الماء، وهو مسؤول بشكل طبيعي عن الحفاظ على درجة حرارة الجسم، فاستهلاك 6-8 أكواب من الماء يوميًا يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، كما يمكن للتعرق المستمر في فصل الصيف أن يخفف من زيادة درجة حرارة الجسم والمحافظة على مستويات الطاقة.

⁃ يعزز صحة القلب، فالأشخاص الذين يستهلكون مستويات كافية من الماء بعد اتباع روتين مناسب للياقة البدنية أقل عرضة لاضطرابات القلب.

أنسجة الجسم الذهنية

وأكد الدكتور عبدالواحد، أن دراسة حول “تأثير العطش على مستوى الذكاء” أوضحت أن جسم الإنسان يفقد يوميًا من أربعة إلى خمسة لتر من المياه عن طريق التعرق والتبول، ويزداد فقدان المياه في أثناء الحرارة الشديدة أو ممارسة الرياضة، وحذرت الدراسة من أن “معظم الناس يشربون الماء عند الشعور بالعطش وهذا خطأ كبير، لأن الماء ضروري في التخلص من الأنسجة الدهنية في الجسم كما أنه يزيد من وظائف المخ الإدراكية والحسية”.

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