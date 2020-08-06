وفرة الروبيان تنعش حركة أسواق الأسماك بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الأيام الأولى لبداية موسم فسح صيد الروبيان في المنطقة الشرقية وفرة في كميات الروبيان، بوصول المئات من المراكب الكبيرة (اللنشات) والقوارب (الطرادات) التي أبحرت في سواحل وأعماق الخليج العربي من أول أيام فسح الصيد الذي حدد في الفترة (من 1 أغسطس الحالي إلى 31 يناير من العام المقبل) بواقع 6 أشهر، لتعود على التوالي لأسواق المنطقة في القطيف والدمام وتاروت وغيرها محملة بكميات الروبيان مختلفة الأحجام، مما يبشر بموسم يسهم في زيادة نشاط وحركة أسواق الأسماك والروبيان بالمنطقة. وأوضح الدلال بسوق القطيف المركزي ميثم مهدي المحروس، أن أكثر كميات الروبيان التي وصلت إلى السوق من قبل الصيادين إلى الآن من حجم الحبة الصغيرة والوسط، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الصندوق «البانة» الذي تبلغ سعته (32 كجم) لحجم الحبة الصغيرة يتراوح من 280 إلى 480 ريالا، ولحجم الحبة الوسط من 450 إلى 600 ريال، ولحجم الحبة الوسط الكبير من 600 إلى 800 ريال، ويضاف إلى هذه الأسعار القيمة المضافة.

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