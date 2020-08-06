إخضاع 4000 محل للرقابة المشددة بالطائف

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وأوضح أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، أن الأمانة كثفت الأعمال الرقابية على جميع المنشآت المختصة ببيع المواد الغذائية بأنواعها المختلفة، والتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح الاشتراطات الصحية للمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواد الغذائية، خاصة الأغذية الحساسة، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والبيض ومنتجاتها، والتأكد من التزام جميع وسائل النقل الخاصة بالمواد الغذائية (عادية، مبردة، مجمدة) بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية. وأكد أنه ستطبق لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الأمانة للوائح الاشتراطات الصحية بحق المخالفين، وإيقاع أقصى العقوبات عند تكرار المخالفات.
وبين أن البرنامج الرقابي للأمانة يغطي كل القطاعات، ومنها النظافة والوقاية الصحية والأسواق والحدائق والتجميل والصيانة الشاملة وصحة البيئة، وبرامج رقابية مكثفة لـ9 فروع داخل المدينة والحوية والشفا والهدا والسيل الكبير والسيل الصغير وجنوب الطائف. وكشف جهود دعم النظافة وتنفيذ برنامج للوقاية الصحية والرش بثلاث طرق للمواقع المختلفة، وإيجاد فرقة مساندة للطوارئ وعند الحاجة.
وأشار آل هميل إلى أن فرق الرقابة تستمر في تنفيذ جولات تفتيشية للأسواق والمراكز والمحلات والمطاعم والمطابخ، وكل المرافق على مدار الفترة المقبلة وحتى نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، لضبط التجاوزات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومراقبة الفروع والإدارات الإشرافية لمخالفات البناء دون توقف، حتى لايستغل ضعاف النفوس هذه الفترة في التجاوزات والإحداثات والتعديات.
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