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رصد مخالفات لبروتوكولات كورونا بمخابز في المعابدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - رصدت إدارة شؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مخالفات للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية من في مخابز بنطاق البلدية.

وأوضحت البلدية في بيانها أمس أنها تواصل الجولات الرقابية على المخابز للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية.

من جهة أخرى أغلقت بلدية الغزة الفرعية 5 منشآت غذائية مخالفة. وأفادت البلدية بأن المخالفات تمثلت في مخالفة شروط المبنى وتجهيزاته، سوء تداول المواد الغذائية، وجود عمال بدون شهادات صحية، تدني مستوى النظافة، مخالفة شروط النقل والتخزين، عدم وجود ترخيص، استخدامها كمستودعات.

وأشارت إلى أنه جرى إغلاق المنشآت المخالفة وتطبيق عقوبات لائحة الاشتراطات بشأنها.

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إلى ذلك صادرت بلدية العمرة الفرعية 150 كجم من الفواكه من الباعة الجائلين وتسليمها لجمعية البر، بعد التأكد من سلامتها.

وأكدت البلدية أنها تواصل حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

مخالفات المخابز

  • عدم ارتداء القفازات
  • وجود أدوات متهالكة
  • تدني مستوى النظافة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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