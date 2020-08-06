مصادرة 400 كجم مواد غذائية تالفة في النعيرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت بلدية محافظة النعيرية نحو 400 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحلات التجارية والغذائية. وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الرجباني، أن الزيارات الميدانية خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 180 زيارة، شملت منشآت غذائية وتجارية ومستودعات، مشيرا إلى أنها أسفرت عن تحرير 40 مخالفة وفرض غرامات مالية، ومصادرة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. المخالفات المرصودة: تدني مستوى النظافة العامة

مخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد

انتهاء الشهادات الصحية

عدم وجود ترخيص

عدم الالتزام بالتقيد باشتراطات الزي الرسمي

وجود مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية

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