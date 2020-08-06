السعودية | طفلة سعودية تروي رحلتها مع التزلج.. هذه قصتها

شكرا لقرائتكم طفلة سعودية تروي رحلتها مع التزلج.. هذه قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ملك الشايع، طفلة سعودية لم تتجاوز الـ13 عاماً من مواليد مدينة عنيزة بالقصيم ومقيمة في الولايات المتحدة، تعلقت برياضة التزلج، فتدربت عليها وشاركت في دورات أولمبية، لتكون أول سعودية تحقق ميدالية الألعاب الشتوية.

وروت ملك لـ"العربية.نت" رحلتها مع التزلج، قائلة: "تلقيت دعوة من إحدى زميلاتي لحضور حفل يوم ميلادها، الذي أقيم في صالة تزلج بالمدينة التي أسكن فيها، ومن ذلك اليوم لاحظت تعلقي بهذه الرياضة، وأصبحت أذهب للتزلج بشكل مستمر".

كما أضافت: "وجدت والدتي أن هناك دروساً تعطى في هذه الصالة. وتم تسجيلي في جميع مستويات Basic الستة، ثم انتقلت إلى المستوى التمهيدي الذي يسبق مستويات Free skate المسمى Pre-Free Skate ثم مستويات Free skate الستة، والتي انتهيت منها في 2 ديسمبر 2019. بعدها انتقلت إلى مستوى خاص بـAxel Jump، حيث تعتبر من أصعب القفزات في التزلج. تمكنت منها في وقت قياسي وبإتقان، ما خولني للانتقال إلى المستوى الذي يعتبر الأعلى والذي يسمى jump and spin ".

Advertisements

وشاركت ملك بعرض Figure Skating Exhibition في Spirit Ice Arena، الذي أقيم في 10 مايو 2019، وشاركت في مسابقة Houston Invitational 2020 في 6 مارس 2020، وحصلت على المركز الرابع.

ملك الشايع

إلى ذلك تابعت: "أعيش حالياً في أميركا وأمارس رياضة التزلج على الجليد في صالة Spirit Ice Arena تحت إشراف مدربتي الخاصة Kimberly Williams وأنتمي إلى نادي Brazos Valley Figure Skating Club، كما أعمل حالياً على إنهاء جميع الاختبارات التي تؤهلني للاشتراك في الأولمبياد والوصول للمستوى المطلوب".

إلى ذلك قالت والدة ملك: "بدأت ابنتي ملك بالتدريب على هذه الرياضة منذ عامين، وهذا يعتبر سنا متأخرة لممارسة التزلج، لذا اضطرت لأخذ دروس مع الأصغر منها سناً، لكن بإصرارها وعزيمتها تمكنت من الوصول إلى مستوى زميلاتها، فهذه الرياضة تحتاج إلى جسم مرن وقوي، وهذا الأمر يحتاج إلى فترات تدريب طويلة".