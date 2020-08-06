محمد بن مسعود - الدمام - شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت. وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز". "جونسون" يؤكد دعم بريطانيا لاحتياجات الشعب اللبناني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-06 ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت. وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز". Advertisements 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 06:43 PM شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت. وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز". ، "جونسون" يؤكد دعم بريطانيا لاحتياجات الشعب اللبناني ،

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