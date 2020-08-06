محمد بن مسعود - الدمام - أدرجتهم على القائمة السوداء أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا. وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز". أمريكا تعاقب 3 أفراد وشركة على علاقة بالأزمة الليبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-06 أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا. وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز". Advertisements 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 06:42 PM أدرجتهم على القائمة السوداء أدرجتهم على القائمة السوداء أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا. وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز". ، أمريكا تعاقب 3 أفراد وشركة على علاقة بالأزمة الليبية ،

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