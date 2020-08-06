محمد بن مسعود - الدمام - بعد 3 سنوات.. "شرطة المدينة" تفك غموض سرقة مجوهرات بـ 1.2 مليون ريال من أحد المنازل وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-06 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ، وهما مواطنان اثنان في العقد الثاني من العمر، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، لتورطهم بسرقة مبلغ (000'150) مائة وخمسين ألف ريال، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي (000'200'1) مليون ومائتي ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 06:22 PM Advertisements القبض على المتورطين وهما مواطنان وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية القبض على المتورطين وهما مواطنان وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ، وهما مواطنان اثنان في العقد الثاني من العمر، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، لتورطهم بسرقة مبلغ (000'150) مائة وخمسين ألف ريال، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي (000'200'1) مليون ومائتي ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ، بعد 3 سنوات.. "شرطة المدينة" تفك غموض سرقة مجوهرات بـ 1.2 مليون ريال من أحد المنازل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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