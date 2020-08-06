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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبد العزيز بن سعد بن دايس آل زاهر، من منسوبي وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، بزواجه في أحد قصور محافظة تثليث.
جاء ذلك بحضور شيخ القبيلة علي بن عايض بن دايس، ولفيف من الأهل والأصدقاء.
"آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليثصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-06
احتفل الشاب عبد العزيز بن سعد بن دايس آل زاهر، من منسوبي وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، بزواجه في أحد قصور محافظة تثليث.
جاء ذلك بحضور شيخ القبيلة علي بن عايض بن دايس، ولفيف من الأهل والأصدقاء.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
05:37 PM
احتفل الشاب عبد العزيز بن سعد بن دايس آل زاهر، من منسوبي وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، بزواجه في أحد قصور محافظة تثليث.
جاء ذلك بحضور شيخ القبيلة علي بن عايض بن دايس، ولفيف من الأهل والأصدقاء.
، "آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث ،
المصدر : الخليج 365
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