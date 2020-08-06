، بعد الأمطار.. استغاثة أهالي شرق العارضة: أرسلوا معدة لإصلاح طريقنا ،

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ناشد سكان قرية الحريقة وخطو السرى بجبل سلا شرق محافظة العارضة، الجهات المعنية بسرعة إصلاح طريقهم الذي تعرض للانهيار نتيجة الأمطار الغزيرة والتي لا زالت مستمرة.
فمن جانبه قال المواطن محمد قاسم الجابري: إن الطريق مقطوع ونطالب سائق معدة البلدية المتواجدة بالجبل فرفض وبين الطريق تابع للنقل، موضحاً أن فرع النقل رد بأنه يتبع للبلدية بموجب المحضر الذي أعد بتاريخ٣/٣/١٤٤٠هـ، مؤكدًا أنه لم نترك وسيلة إلا استخدمناها للشكوى دون جدوى.
فيما ناشد يحيى الجابري محافظ العارضة وأمير المنطقة نائبه بسرعة التوجيه بفتح الطريق والأمر بإصلاحه بعد كل انهيار مباشرة، من جهته قال مفرح قاسم الجابري: سئمنا المطالبات ولم نجد من يصلحه.
وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز قد وجَّه في وقت سابق بلجنة للوقوف على مشاريع بعض الطرق الجبلية بمحافظة العارضة شرق المنطقة؛ حيث وقفت اللجنة على طريق جبل قيس وجبل الجذم بالعارضة، بالإضافة إلى عدد من مشاريع الطرق بالمحافظة، وسيتم الرفع لأمير المنطقة بتقرير مفصل عن تلك الطرق ورفع التوصيات من قبل اللجنة.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 06:36 PM
تعرض للانهيار نتيجة غزارتها والتي لا زالت مستمرةبعد الأمطار.. استغاثة أهالي شرق العارضة: أرسلوا معدة لإصلاح طريقنا
ناشد سكان قرية الحريقة وخطو السرى بجبل سلا شرق محافظة العارضة، الجهات المعنية بسرعة إصلاح طريقهم الذي تعرض للانهيار نتيجة الأمطار الغزيرة والتي لا زالت مستمرة.
فمن جانبه قال المواطن محمد قاسم الجابري: إن الطريق مقطوع ونطالب سائق معدة البلدية المتواجدة بالجبل فرفض وبين الطريق تابع للنقل، موضحاً أن فرع النقل رد بأنه يتبع للبلدية بموجب المحضر الذي أعد بتاريخ٣/٣/١٤٤٠هـ، مؤكدًا أنه لم نترك وسيلة إلا استخدمناها للشكوى دون جدوى.
فيما ناشد يحيى الجابري محافظ العارضة وأمير المنطقة نائبه بسرعة التوجيه بفتح الطريق والأمر بإصلاحه بعد كل انهيار مباشرة، من جهته قال مفرح قاسم الجابري: سئمنا المطالبات ولم نجد من يصلحه.
وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز قد وجَّه في وقت سابق بلجنة للوقوف على مشاريع بعض الطرق الجبلية بمحافظة العارضة شرق المنطقة؛ حيث وقفت اللجنة على طريق جبل قيس وجبل الجذم بالعارضة، بالإضافة إلى عدد من مشاريع الطرق بالمحافظة، وسيتم الرفع لأمير المنطقة بتقرير مفصل عن تلك الطرق ورفع التوصيات من قبل اللجنة.
، بعد الأمطار.. استغاثة أهالي شرق العارضة: أرسلوا معدة لإصلاح طريقنا ،
المصدر : الخليج 365
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