شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم الاستماع إلى القرآن لمن كان مضطجعًا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حسم الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، الجدل حول استماع الشخص للقرآن وهو مضطجع، قائلا إنه لا بأس في ذلك.

وأضاف الخثلان، خلال حواره في برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة:" لا يعتبر منافيًّا للآداب، فإذا كان الشخص يستمع للقرآن، وهو مضطجع فلا حرج في ذلك ".

وأوضح الخثلان أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله، وهو مضطجع فمن باب أولى يجوز له الاستماع للقرآن، وهو مضطجع أيضًا، مشيرا: الشيطان يريد إبعاد الناس عن ذكر الله، فتأتي له مثل هذه الوساوس بأن الاستماع للقرآن، وهو مضطجع ليس فيه تأدب، وهذا غير صحيح.