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حائل تشهد ارتفاعاً جديداً في إصابات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

شهدت حائل، اليوم الخميس، ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بـ 77 إصابة جديدة، بعد الانخفاض الجذري الذي سجلته أمس الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحالات توزعت كالتالي: " مدينة حائل 42 حالة، ومحافظة الشملي 12 حالة، ومحافظة الشنان 11 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 5 حالات، ومحافظة سميراء حالة واحدة ".

كما سجلت المنطقة 46 حالة تعافي جديدة، توزعت كالتالي : " 21 حالة في حائل، و10 حالات في محافظة بقعاء، و7 حالات في محافظة الغزالة، و5 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة لكل من محافظات الحائط، السليمي، سميراء ".

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