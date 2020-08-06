خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي إغاثي إلى لبنان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بتسيير جسر جوي إغاثي لمساعدة لبنان.
وقال المركز، اليوم الخميس، إن الجسر الجوي سيموّل بالكامل من حكومة المملكة، وسيستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد وجه الحكومة في وقت سابق بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان عبر مركز الإغاثة والإعمال الإنسانية.
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