شكرا لمتابعة خبر عن موقف التابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع للتابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي .
وقالت الجوازات في ردها على إحدى المتسائلات: " في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي بشكل تلقائي " .
جاء ذلك ردًا على سؤال، قالت فيه المتسائلة أن زوجها على كفالتها، وانتهت إقامته وهو خارج المملكة لظروف الجائحة، واستفاد من الأمر الكريم بالتمديد الآلي، إلا أن عملها قد قام بإلغاء عقدها، وتنوي عمل تأشيرة خروج نهائي، فكيق تصدر لزوجها تأشيرة خروج نهائي أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف التابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.