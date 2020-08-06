شكرا لمتابعة خبر عن موقف التابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع للتابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي .

وقالت الجوازات في ردها على إحدى المتسائلات: " في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي بشكل تلقائي " .

جاء ذلك ردًا على سؤال، قالت فيه المتسائلة أن زوجها على كفالتها، وانتهت إقامته وهو خارج المملكة لظروف الجائحة، واستفاد من الأمر الكريم بالتمديد الآلي، إلا أن عملها قد قام بإلغاء عقدها، وتنوي عمل تأشيرة خروج نهائي، فكيق تصدر لزوجها تأشيرة خروج نهائي أيضًا.