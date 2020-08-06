شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 5 سيارات تستخدم «مستودعاً» للمواد الغذائية بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت لجنة رفع الهياكل والسيارات التالفة ببلدية محافظة الخرج ممثلة في إدارة النظافة، من ضبط 5 سيارات يتم استخدامها مستودعا، وتحتوي على مواد غذائية ومشروبات غازية تم تخزينها بطريقة مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.

وتحفظت اللجنة على السيارات حيث تم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وسيتم تطبيق الأنظمة البلدية بهذا الخصوص.

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