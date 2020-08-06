وزارة الصحة: 35 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 247089

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 284226، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 247089، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3055 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة، و1775 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية

عالميًّا، أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز الـ8ر18 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وبلغت عدد حالات التعافي 3ر11 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 707 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي وكولومبيا وإيران والمملكة المتحدة وإسبانيا، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

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