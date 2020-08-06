عبر منصة «بلدي».. طريقة حجز موعد زيارات الأمانات والبلديات

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن خطوات خدمة حجز موعد عبر منصة «بلدي»؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد عند زيارة إحدى الأمانات والبلديات.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر موقع «تويتر»، خطوات حجز الموعد عبر منصة بلدي والتي جاءت كالآتي:

1- تسجيل الدخول عبر منصة «بلدي».

2- اختيار خدمة حجز المواعيد الإلكترونية من قائمة (خدمات بلدي).

3- الضغط على أيقونة إضافة موعد جديد.

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4- تملأ البيانات المطلوبة (الأمانة، البلدية، الخدمات المتاحة، التاريخ، الموعد، موضوع الزيارة).

5- طباعة بطاقة الموعد.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في وقت سابق، عن أن خدمة «حجز موعد إلكتروني» تُتيح للعملاء الاستفادة من هذه الخدمة عبر خطوات مبسطة وميسرة، تبدأ بدخول المستفيد إلى بوابة النفاذ الوطني الموحّد، ومن ثم تسجيل الدخول في «منصة بلدي»، واختيار «خدمات بلدي» وعبر هذه النافذة يتم اختيار «حجز موعد»، ثم يقوم طالب الخدمة بتعبئة نموذج البيانات، ومن ثم اختيار إرسال الطلب؛ ليحصل المستفيد على الاستجابة بتحديد موعد زيارة الأمانة أو البلدية المعنية، ما يُسهم في إنجاز معاملة المستفيد، وإنهائها بسرعة ودقة عالية، مضيفة أن خدمة حجز موعد إلكتروني، تأتي ضمن عمليات التطوير الشاملة التي تهدف إلى ترقية النظام البلدي وتحقيق جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الحياة وسعيها للوصول إلى التحوّل الرقمي الكامل للخدمات البلدية المختلفة.

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