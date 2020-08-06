مواطن يشعل مركبة بمادة سائلة في حائل.. والشرطة تلقي القبض عليه

في العقد الثالث من العمر..
تمكنت شرطة حائل، اليوم الخميس، من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وأشعل النار فيها.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها.
وأوضح أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن بالعقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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