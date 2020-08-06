أخبار السعودية اليوم.. توضيح من «المرور» بشأن مخالفة حزام الأمان.. و12 نصيحة من «الصحة» للتعامل مع مصاب كورونا

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث كشفت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة إلى المملكة، فيما كشف برنامج حساب المواطن عن أهمية وضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للمستفيد من الدعم.. وإلى التفاصيل:

قيادة التحالف: اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة إلى المملكة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت –ولله الحمد– صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مفخخة» كانت باتجاه المملكة.

المرور السعودي: مخالفة حزام الأمان مستحقة على الراكب بجوار السائق

جدَّد المرور السعودي تأكيده أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تُطبق على الراكب بجوار السائق أثناء السير على الطرق، وأنه ملزم باستخدام أحزمة الأمان وفقًا لنظام المرور، حتى لا يدفع قيمة المخالفة التي تتراوح بين 150 و300 ريال، وفقًا لجدول المخالفات (رقم 2).

وزارة الصحة: 4 إجراءات تحد من كورونا بين كبار السن ومرضى الضغط

أوضحت وزارة الصحة أنه لا ضرر من خروج مرضى ضغط الدم وكبار السنة عند الضرورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر موقع تويتر، أنه ليس هناك ضرر من الخروج للضرورة، لكن ينبغي الحرص على اتباع إرشادات الوقاية العامة عند الخروج.

وزارة الصحة تُعمِّم 12 نصيحة للتعامل مع مصاب كورونا بالمنزل

أوضحت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية المتبعة عند وجود مصاب بفيروس كورونا في المنزل؛ لعدم انتقال العدوى إلى باقي أفراد الأسرة. وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، ردًّا على سؤال من أحد المواطنين، أن النصائح الخاصة بوجود حالة مصابة بالمنزل تشمل 12 نصيحة.

السديس يُوجِّه بتطوير منظومة العمل عن بُعد وتدريب الموظفين

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الرئاسة للترجمة والشؤون التقنية، باستثمار الوقت لتهيئة وتطوير منظومة العمل عن بُعد، ومواصلة تدريب منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التعامل مع وسائلها وأدواتها.

«حساب المواطن»: هكذا يتم الإفصاح عن السجل التجاري

أوضح برنامج حساب المواطن، ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للمستفيد من الدعم، مبينًا طريقة الإفصاح بالبرنامج؛ ذلك ردًّا على استفسار من أحد المستفيدين حول ضرورة الإفصاح عن وجود سجل تجاري خاص به.

بالصور.. تعليم الرياض: تسليم الكتب للمدارس الابتدائية الحكومية

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أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه تم تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية بالمنطقة. وأشار تعليم الرياض إلى أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

مركز الملك عبدالله العالمي للحوار يبحث دور المؤسسات الدينية الآسيوية بعد كورونا

عدَّد الأمين العام لمركز الحوار العالمي فيصل بن معمر، جهود المركز في تعزيز الحوار وتوظيفه لمعالجة مجموعة واسعة من التحديات التي تُواجِه الأسرة البشرية بأكملها، موضحًا أن خصوصية المركز تعود إلى كونه المنظمة الدولية الوحيدة التي يقود برامجها ومبادراتها صانعو السياسات والقيادات الدينية لإيجاد حلول جماعية وتنفيذها؛ بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي في أكثر من 50 دولة حول العالم.

«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة و5 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحةً أن الحالة التي تشمل (المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – المهد – بدر – وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

الحصيني يتوقع تأثير الحالة الجوية «رَهْو» على مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، تأثير الحالة الجوية (رَهْو)، اليوم الخميس وليلة الجمعة، على مناطق عدة بالمملكة وخارجها، معربًا عن توقعه هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان.

الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية بمكة المكرمة وعسير

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر مما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موضحةً أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

8 محاذير بسبب أمطار مكة.. والدفاع المدني يدعو إلى الحيطة

وجَّهت إمارة منطقة مكة المكرمة 8 نصائح لتجنب أضرار الأمطار التي تشهدها المنطقة حاليًّا، في الوقت الذي دعا فيه مدني مكة إلى أخذ الحيطة والحذر. وذكرت إمارة مكة، عبر حسابها على تويتر، 8 محاذير عند هطول الأمطار. وللاطلاع على المحاذير يرجى الضغط على العنوان للانتقال مباشرةً إلى الخبر.

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