حساب المواطن: إيداع الدعم الجديد 10 أغسطس.. وعداد الكهرباء لا يؤثر

خلال تأكيدات البرنامج للمستفيدين
أكد برنامج حساب المواطن، أن وجود عداد كهراء باسم المستفيد لا يؤثر على الدعم المقدم له من البرنامج.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر– ردًّا على سؤال أحد المواطنين بهذا الخصوص، أن وجود عداد كهرباء باسم المستفيد لا يؤثر على الدعم.
من جهة أخرى، أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم (شهر أغسطس 2020) صباح الاثنين القادم 10 أغسطس.
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