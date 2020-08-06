استمرار هطول الأمطار على نجران

تواصل الأمطار هطولها على منطقة نجران، حيث شهدت أحياء مدينة نجران هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما دعت المديرية العامة للدفاع بمنطقة نجران الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في المنازل أثناء هطول الأمطار الغزيرة وعدم الخروج إلا للضرورة. كما شددت على الانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة وكذلك البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديا للصعق الكهربائي. كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيها متقدما بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة ورياح نشطة مع تدن في مستوى الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمه وشرورة.



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