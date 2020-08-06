مصادرة 400 كيلو مواد غذائية تالفة خلال أسبوعين في النعيرية

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن الزيارات الميدانية خلال الأسبوعين الماضيين شملت منشآت غذائية وتجارية ومستودعات، مشيراً إلى أنها أسفرت عن تحرير 40 مخالفة وفرض غرامات مالية، ومصادرة أكثر من 400 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وبين المهندس الرجباني أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وانتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وعدم الالتزام بالتقيد باشتراطات الزي الرسمي، ووجود مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
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