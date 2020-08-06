أمانة الأحساء تتابع ملابسات قرد مع أسرة بمطعم

وبدوره، أشار الباحث الطبيب البيطري، الناشط في مجال الرفق بالحيوان بالمملكة، مدرب معتمد في مجال الرفق بالحيوان من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) الدكتور علي الحاجي لـ«دوت الخليج»، أن استخدام الحيوانات الفطرية والخطيرة من قبل أشخاص وتربيتها داخل المنازل وفي حدود النطاق العمراني يعد مخالفاً لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
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