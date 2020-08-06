أمانة الأحساء تتابع ملابسات قرد مع أسرة بمطعم

تتابع جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، ظروف وملابسات، وجود (قرد) برفقة أسرة، وانتشر أمس، مقطع فيديو «قصير»، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تناول الأسرة والحيوان الوجبة داخل المطعم. وأبان المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، اليوم الخميس، أن أمانة الأحساء، رصدت الحالة، وفقاً لما هو متداول فيها، عن وجود أسرة، تتناول وجبة غذائية برفقة «قرد» داخل أحد المطاعم، وعليه تقوم الإدارات المعنية في الأمانة بالتقصي عن ذلك، والوقوف حول ذلك، وفي حال ثبوت وقوعها في الأحساء، ستتخذ أمانة الأحساء الإجراءات النظامية في مثل ذلك حسبما نصه النظام.

وبدوره، أشار الباحث الطبيب البيطري، الناشط في مجال الرفق بالحيوان بالمملكة، مدرب معتمد في مجال الرفق بالحيوان من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) الدكتور علي الحاجي لـ«دوت الخليج»، أن استخدام الحيوانات الفطرية والخطيرة من قبل أشخاص وتربيتها داخل المنازل وفي حدود النطاق العمراني يعد مخالفاً لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.