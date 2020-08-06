اخبار السعوديه

أمانة الأحساء تتابع ملابسات قرد مع أسرة بمطعم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تتابع جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، ظروف وملابسات، وجود (قرد) برفقة أسرة، وانتشر أمس، مقطع فيديو «قصير»، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تناول الأسرة والحيوان الوجبة داخل المطعم. وأبان المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، اليوم الخميس، أن أمانة الأحساء، رصدت الحالة، وفقاً لما هو متداول فيها، عن وجود أسرة، تتناول وجبة غذائية برفقة «قرد» داخل أحد المطاعم، وعليه تقوم الإدارات المعنية في الأمانة بالتقصي عن ذلك، والوقوف حول ذلك، وفي حال ثبوت وقوعها في الأحساء، ستتخذ أمانة الأحساء الإجراءات النظامية في مثل ذلك حسبما نصه النظام.

وبدوره، أشار الباحث الطبيب البيطري، الناشط في مجال الرفق بالحيوان بالمملكة، مدرب معتمد في مجال الرفق بالحيوان من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) الدكتور علي الحاجي لـ«دوت الخليج»، أن استخدام الحيوانات الفطرية والخطيرة من قبل أشخاص وتربيتها داخل المنازل وفي حدود النطاق العمراني يعد مخالفاً لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الأحساء تتابع ملابسات قرد مع أسرة بمطعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا