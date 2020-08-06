فتح الطرق المتضررة من السيول ببارق ومراكزها

تواصل فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق استنفارها مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير عامة ومحافظة بارق خاصة. حيث فتحت البلدية جميع الطرق المتضررة بمركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة، وباشرت معدات البلدية فتح الطرق بقرى وادي الخير حقو بركوك وآل جميل بعد جريان السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة، ومسح جميع طرق القرى والأحياء التي تضررت من الأمطار والسيول بعد هطول الأمطار الغزيرة على قرى مركز جمعة ربيعة وتواصل العمل لساعات طويلة. كما باشرت جميع البلاغات المتعلقة بتضرر الطرق التي تشرف على خدماتها البلدية وذلك بمتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن وبإشراف ميداني من رئيس الفرقة المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مساعد رئيس البلدية علي صاحب العمري.



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